Раскрыты цвета и сроки начала продаж Jaecoo J5 в России

Появились новые подробности выхода китайского кроссовера на российский рынок.

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Новый компактный кроссовер Jaecoo J5 появится в продаже в России в начале 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба российского офиса бренда.

Помимо сроков выхода на отечественный рынок, анонсирована цветовая палитра новинки китайского автопрома. Машину можно будет приобрести в пяти цветах: «Белый перламутр» (матовый белый), «Тёмный изумруд» (тёмно-зелёный), «Мокрый асфальт» (тёмно-серый), «Морской индиго» (голубой) и «Чёрная жемчужина» (тёмно-черный).

Jaecoo J5 будет доступен в российских дилерских центрах в двух моторных вариантах: 1,5-литровый турбомотор в паре с вариатором и турбированный агрегат объёмом 1,6 литра в связке с 7-диапазонным «роботом». Первый вариант — с передним приводом, второй — 4WD.

J5 станет третьей и самой компактной моделью Jaecoo в России. Сейчас в нашей стране можно приобрести среднеразмерный J7 и флагманский J8. Ориентировочная стоимость новинки — от 2 до 3 млн рублей. Точная стоимость и комплектации будут объявлены ближе к старту продаж.