Правительство РФ поддержало повышение штрафов за нарушение ПДД

Однако пакет поправок нуждается в точечной доработке.

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Правительство России в целом одобрило законопроект о повышении штрафов за превышение скорости и другие нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с постановлением кабмина.

Инициатива была рассмотрена на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности в минувший понедельник, 18 ноября. Концептуально предложение поддержано, но во второму чтению в Государственной думе необходимо доработать содержание документа.

«Проект поправок одобрен, но текст будет дорабатываться», — поделился подробностями источник агентства.

Согласно представленным на рассмотрение поправкам, с 1 января предлагается повысить штрафы за нарушение ПДД. Тарифы по категориям нарушений вырастут в среднем в 1,5 раза. В частности, «вилка» штрафов за нарушение скоростного режима может вырасти с 500-5000 рублей до 750-7500 рублей. А наказание за езду в нетрезвом виде увеличится с 30 000 до 45 000 рублей.

Помимо повышения штрафов, предложено уменьшить «скидку» при своевременной оплате — с 50% до 25% от суммы. При этом льготный период увеличится с 20 до 30 дней.