Jaguar отказался от узнаваемого логотипа с кошкой

Изображение ягуара осталось лишь в виде отдельного графического элемента.

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Британский премиальный автобренд Jaguar кардинально сменил логотип. В названии марки больше нет узнаваемого изображения дикой кошки, следует из изображений от пресс-службы компании.

Ягуар останется частью фирменного стиля Jaguar, но в только в качестве отдельного логотипа в двухмерном варианте. Изображение будет применяться наряду с монограммой в виде двух прописных букв J и R. Логотип теперь состоит лишь из названия производителя люксовых автомобилей, который в 2022 году отметил 100-летие с момента своего основания.

Как отметили в Jaguar, ребрендинг подчёркивает их стремление к неповторимости и современности. Можно предположить, что таким образом в британской компании отметили переход к производству авто на электротяге. В 2025 году компания свернёт продажи бензиновых машин и сосредоточится на электрифицированных автомобилях.

«Начинается новая эра», — сказано в заявлении Jaguar по поводу ребрендинга.

Вживую новый логотип будет представлен 2 декабря на презентации в рамках «Недели искусств» в Майами. Первый автомобиль под обновлённым брендом Jaguar планирует выпустить летом 2026 года. На те же сроки запланирован старт серийного производства первого электрокара британской компании.