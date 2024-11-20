АвтоВАЗ допустил повышение цен на свои автомобили

Глава российского концерна назвал две основные причины вероятной индексации стоимости машин Lada.

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В следующем году может быть проиндексирована стоимость автомобилей Lada. Об этом заявил президент российского концерна АвтоВАЗ Максим Соколов в кулуарах форума-выставки «Транспорт России».

Как объяснил топ-менеджер в разговоре с журналистами, основным фактором роста себестоимости продукции является процентная ставка, размер которой зависит от ключевой ставки Центробанка. В октябре Банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых.

«Это первый фактор. Вторым фактором является продолжающийся рост курса доллара по отношению к рублю», — приводит слова Соколова информационное агентство ТАСС.

С ноября 2023 года индексация средних цен на машины Lada составила 4,3%. Как отметил Соколов, рост стоимости продукции АвтоВАЗа находится ниже темпов инфляции. По его словам, сдержать повышение цен удалось благодаря поставщикам деталей и агрегатов, которые удерживают стоимость своих компонентов на конкурентном уровне.