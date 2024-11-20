Рассекречена дата старта продаж нового Bestune T70 в России

Рестайлинговый лифтбек готовится к официальному выходу на российский рынок.

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Обновлённый FAW Bestune T70 появится в продаже в России в начале декабря. Об этом сообщила пресс-служба «FAW Легковые автомобили».

Машина будет доступна в двух моторных версиях. Первое исполнение — с 1,5-литровым двигателем мощностью 169 л.с. и 7-ступенчатым «роботом». Вторая комплектация имеет 2,0-литровый турбомотор на 224 л.с. в сочетании с 6-диапазанным классическим «автоматом».

Главными отличиями рестайлинговой версии T70 являются безрамочная радиаторная решётка с горизонтальными ламелями, светодиодная полоса между фарами, новые фонари и бамперы. Слегка также изменились габариты лифтбека: автомобиль на 45 мм вырос в длину — до 4855 мм. А салон получил новую информационно-развлекательную систему с 12,3-дюймовым экраном и мощным процессором

Новинка будет доступна в трёх комплектациях: Enjoyment, Prestige и Master. Стоимость автомобиля пока не раскрывается. Дорестайлинговый Bestune T70, вышедший на российский рынок в апреле текущего года, стоит от 2,3 до 2,9 млн рублей в зависимости от варианта оснащения.