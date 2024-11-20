Ford выпустит пикап с буксировочной способностью до 4500 кг

Ranger получит новый более мощный мотор и прибавит в грузоподъёмности.

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Пикап Ford Ranger к 2026 году получит специальную версию Super Duty. Автомобиль станет мощнее и грузоподъёмнее и сможет буксировать 4,5-тонные прицепы, рассказал портал Carscoops.

Обычно приставка Super Duty использовалась только для обозначений спецверсий полноразмерных грузовичков Ford с двигателем V8, таких как F-250, F-350 и F-450. Так что «Рейнджер» станет первым среднеразмерным пикапом с этим шильдиком.

Технические данные пока не анонсированы, но предполагается, что Ford Ranger Super Duty будет оснащаться 3,0-литровым V6 с двойным турбонаддувом от Raptor или более объёмным 3,5-литровым V6, позаимствованным у F-150.

Сейчас машина в топовой комплектации оборудуется 240-сильным турбированным агрегатом V6 с рабочим объёмом 3,0 литра. Максимальная грузоподъёмность Super Duty составит 4500 кг, что на 1000 кг больше в сравнении со стандартной версией пикапа.

В Ford ожидают, что целевой аудиторией новинки станут фермеры, работники лесного хозяйства и коммунальных служб, операторы аварийно-спасательных служб и просто все, кому нужна надёжная и мощная «рабочая лошадка».

Разработкой Ranger Super Duty занимается австралийское подразделение Ford, а выпуск пикапа будет налажен в Таиланде. При этом машина поступит в продажу не только в Австралии и Таиланде, но во многих других странах.