Россияне потратили рекордную сумму на покупку автомобилей

Расходы российских граждан на новые авто в октябре составили 542 млрд рублей.

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Российские автомобилисты потратили полтриллиона рублей на покупку новых машин в октябре. Расходы достигли в общей сложности 542,4 млрд рублей, что стало новым рекордом для отечественного авторынка за всю историю наблюдений, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование «Автостата».

Для сравнения, в октябре прошлого года продажи новых автомобилей составили 340 млрд рублей в денежном эквиваленте, что на 59,5% меньше нынешнего показателя. И даже месяцем ранее, в сентябре, финансовая ёмкость рынка российского авторынка была на 14% меньше — 475,5 млрд рублей.

Больше всего денег россияне потратили на китайские автомобили — 334,8 млрд рублей. Траты на продукцию отечественного автопрома составили 78,4 млрд рублей. Следом в списке идут машины европейских брендов, которые обошлись в 34,2 млрд рублей. На четвёртом месте идут «корейцы» с показателем 18,2 млрд рублей), на пятом — американские автомобили, проданные на сумму 6,4 млрд рублей).

Предыдущий рекорд по затратам на приобретение новых автомобилей в России был установлен в марте нынешнего года — 496,2 млрд рублей. Как объяснили эксперты, новому достижению поспособствовал высокий спрос на рынке в сочетании с высоким уровнем цен на машины.