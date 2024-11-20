Илон Маск ответил на просьбу создать большой семейный автомобиль

Поклонники Tesla попросили главу компании построить вместительную машину для семей из четырёх или более человек.

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Генеральный директор Tesla Илон Маск намекнул, что в модельном ряду американской компании появится новый семейный автомобиль. Таким образом американский инженер и миллиардер ответил на многочисленные призывы поклонников своей марки в соцсетях.

На сегодняшний день в линейке Tesla есть всего одна модель, которая подходит семье из четырёх или более человек. Это среднеразмерный 7-местный электрокроссовер Model X. Недостаток только в том, что эта машина устарела, поскольку впервые сошла с конвейера в 2015 году и в последний раз обновлялась в 2021 году.

«Хорошо», — ответил основатель Tesla на призыв в соцсетях создать новый вместительный семейный автомобиль.

Маск уже не в первый раз намекает на создание нового просторного электрокара для большой семьи. Ранее американский бизнесмен заявил, что разработка автомобиля уже началась, но в подробности вдаваться не стал.

Пока известно только, что к концу 2025 года Tesla планирует выпустить 6-местную версию среднегоразмерного паркетника Model Y на электротяге для китайского рынке. Производство машины будет налажено на гигафабрике американской компании в Шанхае.