Илон Маск ответил на просьбу создать большой семейный автомобиль
Поклонники Tesla попросили главу компании построить вместительную машину для семей из четырёх или более человек.
Генеральный директор Tesla Илон Маск намекнул, что в модельном ряду американской компании появится новый семейный автомобиль. Таким образом американский инженер и миллиардер ответил на многочисленные призывы поклонников своей марки в соцсетях.
На сегодняшний день в линейке Tesla есть всего одна модель, которая подходит семье из четырёх или более человек. Это среднеразмерный 7-местный электрокроссовер Model X. Недостаток только в том, что эта машина устарела, поскольку впервые сошла с конвейера в 2015 году и в последний раз обновлялась в 2021 году.
«Хорошо», — ответил основатель Tesla на призыв в соцсетях создать новый вместительный семейный автомобиль.
Маск уже не в первый раз намекает на создание нового просторного электрокара для большой семьи. Ранее американский бизнесмен заявил, что разработка автомобиля уже началась, но в подробности вдаваться не стал.
Пока известно только, что к концу 2025 года Tesla планирует выпустить 6-местную версию среднегоразмерного паркетника Model Y на электротяге для китайского рынке. Производство машины будет налажено на гигафабрике американской компании в Шанхае.