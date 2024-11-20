Летающие автомобили получат широкое применение к 2029 году

Заказать летающее такси будет ненамного дороже обычного.

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До конца текущего десятилетия умеющие летать автомобили выйдут в серийное производство в Китае и будут применяться наряду с обычными автомобилями. Об этом рассказали в концерне GAС изданию China Business News.

По словам представителя компании, широкое применение инновационные транспортные средства получат в 2029 году. Стоить полёт будет всего в два-три раза дороже по сравнению с обычным такси.

Несколько недель назад GAС представил свой первый летающий автомобиль под названием GOVE. Транспортное средство состоит из двух раздельных модулей — обычного автомобильного шасси и летательного аппарата.

При необходимости платформы разделяются: машину можно оставить, например, на парковке, и перелететь на воздушном модуле в нужную точку.

Накануне новостное агентство Xinhua Finance сообщило, что в шести городах Китая в тестовом режиме в скором времени будет начато использование летающих автомобилей и соответствующей инфраструктуры.