Раскрыт дизайн кроссовера Omoda C7 для России

Китайский кроссовер появится в продаже в российских автосалонах в 2025 году.

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Российское подразделение Omoda рассказало об особенностях дизайна нового кроссовера С7, который к выходу на российский рынок. Автомобиль получил ряд интересных визуальных решений.

Кузов C7 получил X-образную радиаторную решётку и обтекаемый силуэт носовой части. Передняя оптика оснащена системой интеллектуального динамического освещения. Задняя оптика с рисунком, похожим на разряд молнии, оборудована новейшей технологией, добавляющей фонарям яркости.

Габариты C7 составят 4621x1872x1673 мм, длина колёсной базы равна 2700 мм. В стандартной комплектации машина «обута» в 18-дюймовые колёса, в расширенной — в 19-дюймовые. Как было объявлено ранее, в России паркетник будет доступен с безальтернативным бензиновым 1,6-литровым турбомотором в паре с 7-ступенчатым «роботом». Привод — передний и полный.

Точная дата поступления кроссовера в продажу и стоимость пока не озвучены. Подтверждено только, что новинка поступит в российские автосалоны в первой половине 2025 года.