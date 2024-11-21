Toyota показала концепт мощного электрического седана bZ7

Модель получит полноприводную версию с силовой установкой на 500 л.с.

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Японский автомобильный концерн представил концепт-кар будущего электрического седана bZ7. В серийное производство модель поступит уже в следующем году и, скорее всего, появится в продаже только в одной стране, пишет CarNewsChina.

Премьера состоялась в рамках Международного автосалона в китайском Гуанчжоу. Кузов автомобиля имеет элегантные плавные очертания. Передняя часть лишена радиаторной решётки, а светодиодные фары представляют собой узкую линию вдоль капота. Фонари тоже объединены в один блок и образуют единую световую полосу во всю ширину кузова.

Ожидается, что Toyota bZ7 будет доступен как в полноприводном варианте, так и в переднеприводном. Мощность электрической силовой установки составит около 500 сил.

Новинка станет совместной разработкой Toyota и китайского концерна GAC и, вероятнее всего, будет продаваться только в Поднебесной. За пределами Китая сейчас представлен всего один полностью электрический автомобиль японского бренда — кроссовер bZ4X. В китайских автосалонах также продаются паркетники bZ3C и bZ3X.

Основными конкурентами седана Toyota bZ7 на рынке станут такие «китайцы», как Xiaomi SU7, BYD Han и Luxeed S7.