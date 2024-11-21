В России могут ужесточить правила прохождения водительской медкомиссии

Водителям придётся сдавать анализы на наркотики.

© Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сдача теста на наркотики может стать обязательной при прохождении медицинского обследования для получения водительских прав. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на Национальный автомобильный союз (НАС).

По действующему законодательству, будущий автомобилист обязан посетить психиатра-нарколога наряду с офтальмологом и неврологом, чтобы получить водительское удостоверение. Сдача анализа на наркотики при этом не является обязательной и может потребоваться только в случае подозрения со стороны медицинской комиссии или наличия водителя в группе риска.

«Необходимо внести поправки в законодательство, согласно которым вместе со справкой будущим автомобилистам будет необходимо в обязательном порядке сдавать анализы», — сообщил источник в автомобильном союзе. По мнению сторонников поправок, ужесточения правил медкомиссии уменьшит случаи выдачи поддельных справок.

Пять лет назад, в 2019 году, Минздрав РФ уже хотел сделать обязательным лабораторный тест на наркотики. Однако правительство тогда отклонило идею, посчитав, что дополнительные анализы удорожат и усложнят процесс медосмотра.