В России могут ужесточить правила прохождения водительской медкомиссии
Водителям придётся сдавать анализы на наркотики.
Сдача теста на наркотики может стать обязательной при прохождении медицинского обследования для получения водительских прав. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на Национальный автомобильный союз (НАС).
По действующему законодательству, будущий автомобилист обязан посетить психиатра-нарколога наряду с офтальмологом и неврологом, чтобы получить водительское удостоверение. Сдача анализа на наркотики при этом не является обязательной и может потребоваться только в случае подозрения со стороны медицинской комиссии или наличия водителя в группе риска.
«Необходимо внести поправки в законодательство, согласно которым вместе со справкой будущим автомобилистам будет необходимо в обязательном порядке сдавать анализы», — сообщил источник в автомобильном союзе. По мнению сторонников поправок, ужесточения правил медкомиссии уменьшит случаи выдачи поддельных справок.
Пять лет назад, в 2019 году, Минздрав РФ уже хотел сделать обязательным лабораторный тест на наркотики. Однако правительство тогда отклонило идею, посчитав, что дополнительные анализы удорожат и усложнят процесс медосмотра.