Госдума разрешила оформлять ДТП через приложения страховых компаний

Онлайн-оформление аварии без вызова полиции станет ещё проще.

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Государственная дума в первом чтении одобрила поправки к законопроекту об оформлении незначительных дорожно-транспортных происшествий без участия полиции. Соответствующее постановление опубликовано на информационном ресурсе нижней палаты парламента.

Оформить извещение о ДТП в страховую компанию без вызова ГАИ и заполнения бумажных бланков можно и сейчас, воспользовавшись приложениями «Госуслуги.Авто» и «Помощник ОСАГО». Услуга распространяется на мелкие ДТП, в которых повреждения получили только машины и никто не получил травм.

Поправки к законопроекту предполагают также использование приложений страховых компаний для отправки извещения. Сейчас у страховщиков нет возможности использовать подобный сервис, поскольку действующий закон об ОСАГО не позволяет им подключаться к федеральной государственной информационной системе.

Согласно статистике, каждое третье ДТП в России оформляется без вызова сотрудника ГАИ. Ожидается, что поправки к закону ОСАГО ещё больше увеличат количество таких оформлений, что снизит нагрузку на госавтоинспекцию и упростит взаимоотношения между участниками аварии.

Документу ещё предстоят второе и третье чтения в Госдуме. В дальнейшем поправки будут направлены на утверждение в Совет Федерации и на подписание президенту России.