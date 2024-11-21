Презентован Volkswagen Tiguan третьего поколения

Новый кроссовер получил мощный двигатель и обновлённый дизайн кузова.

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Немецкая компания Volkswagen официально представила внедорожник Tiguan третьего поколения. Компактный кроссовер стал ещё мощнее и спортивнее, сообщила пресс-служба производителя.

Новый Tiguan оснащён турбированным 2,0-литровым двигателем, выдающим 201 л.с. вместо 184 л.с. на автомобиле предыдущей генерации. Агрегатируется мотор с 8-ступенчатым классическим «автоматом». Привод — передний и полный.

Изменился и экстерьер внедорожника. Улучшена аэродинамика, линии кузова теперь более плавные, а задний свес стал короче. Появился задний спойлер, а расширители колёсных арок получили квадратную форму. В стандартной комплектации Tiguan «обут» в 17-дюймовые колёсные диски, в расширенных версиях имеются также 19- и 20-дюймовые варианты.

Салон доступен только в конфигурации с двумя рядами сидений и оснащен десятью подушками безопасности. Спереди установлены два экрана: 10,2-дюймовая «приборка» и 12,9-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. В качестве опции экран приборной панели можно увеличить до 15 дюймов. Ещё одна опция за доплату — трёхзонный климат-контроль вместо двухзонного.

Какой-либо информации о стоимости нового VW Tiguan пока нет, как и сведений по дате поступления новинки в продажу. Модель второго поколения стоит минимум $30 тысяч или около 3 млн рублей по текущему курсу.