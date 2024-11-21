В Минпромторге назвали условия строительства китайских автозаводов в России

Российский автопром предостерегли от повторения ошибок с западными концернами.

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Приход новых азиатских автоконцернов в Россию возможен, но на строгих условиях. Одно из них — выполнение своих обязательств без возможности в любой момент свернуть производство и уйти с рынка, как это в последние годы сделали западные автокомпании. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Как отметил министр, сейчас 60% новых автомобилей на отечественном рынке завозят в Россию из других стран и доля производимых машин в стране составляет 40%. Хотя в начале текущего десятилетия этот баланс был 80 на 20 в пользу выпуска авто на российских площадках.

«Нам нужно возвращать ту ситуацию, перезапускать площадки, но не любой ценой. Мы не должны повторить ошибок, которые были допущены при взаимодействии с «западниками». Не должно быть возможности просто выключить рубильник и уйти», —- приводит слова Алиханова издание «Прайм».

С 2022 года с российского рынка ушли практически все европейские, американские, японские и корейские автомобильные компании, продав свои активы. На их место пришли «китайцы», продажи которых за эти годы выросли почти в десять раз.

Из китайских компаний завод с полноценным производством в России есть только у Haval. Но пару дней назад стало известно, что к запуску собственной площадки также присматривается производитель грузовых и легковых автомобилей FAW.