В России изменятся правила постановки автомобиля на учёт в ГАИ

ОСАГО больше не потребуется, а продавцам не придётся ждать 10 дней для прекращения регистрации.

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Весной следующего года в России вступят в силу новые условия регистрации автомобиля в госавтоинспекции. Поправки касаются наличия полиса обязательного автострахования ОСАГО и досрочного снятия машины с учёта.

Как следует из текста на официальном сайте ГАИ, зарегистрировать автомобиль можно будет без ОСАГО. Кроме того, если транспортное средство угнано или похищено, собственник сможет подать заявление об аннулировании регистрации. Причём сделать это можно будет дистанционно — через портал «Госуслуг».

Среди других новшеств: ГАИ сможет на законных основаниях отказать в регистрации, если не уплачен утильсбор за транспортное средство. Кроме того, продавцы смогут снимать авто с учёта в день продажи, не дожидаясь истечения 10-дневного срока после сделки с покупателем.

14 ноября поправки к правилам постановки автомобиля на учёт были одобрены правительством РФ. Новые требования вступят в силу 1 марта 2025 года. В настоящее время госавтоинспекция корректирует административный регламент, в котором будут прописаны все нововведения и обновлённые процедуры.