Changan назвал российские цены на кроссовер CS75 Plus

Представлен официальный прайс-лист на новый среднеразмерный паркетник.

© Changan

Новый кроссовер Changan CS75 Plus обойдётся российскому покупателю как минимум в 3,5 млн рублей. Стоимость «китайца» назвала пресс-служба отечественного подразделения компании.

Цена CS75 Plus в базовой комплектации Comfort составит 3 540 000 рублей. Стоимость версии Luxe со средним оснащением — 3 740 000 рублей, а топовое исполнение Tech обойдётся в 3 899 900 рублей.

Старшие комплектации отличаются от стандартной не только дополнительными опциями, но и мощностью мотора. В базовом варианте автомобиль оснащается 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 188 силы, а в расширенных версиях под капотом установлен 223-сильный турбированный агрегат объёмом 2,0 литра. При этом все автомобили доступны только в одной конфигурации — с передним приводом и 8-скоростной классической автоматической коробкой передач.

В продажу новый паркетник поступит до конца ноября. CS75 Plus станет седьмым кроссовером Changan в российском модельном ряду после CS35 Plus, CS55 Plus, CS95, UNI-T, UNI-K и гибридного UNI-K iDD.