Citroen C3 Aircross получил ноль звёзд в краш-тесте

Французский кроссовер не прошёл проверку на безопасность.

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Бюджетный кросс-хэтчбек Citroen C3 Aircross провалил краш-тест, организованный южноамериканской организацией Latin NCAP. Компактный паркетник не заработал ни одного балла, причём третий раз за последние полтора года, сообщает Motor1.

Как в июле 2023 года и апреле текущего года, машина продемонстрировала слабые показатели по всем основным параметрам: безопасность водителя и взрослых пассажиров — 33%, безопасность детей-пассажиров — 11%, безопасность пешеходов — 50%, работа систем активной безопасности оценена в 35%. Кроме того, конструкция кузова не выдержала нагрузку при боковом ударе.

«NCAP призывает Stellantis, PSA и Citroen изменить свой подход к разработке и улучшить системы активной и пассивной безопасности данного автомобиля», — сказано в заключении Latin NCAP.

Стоит отметить, что на испытаниях Latin NCAP, как и летом прошлого года, была задействована машина, построенная на заводе PSA в Бразилии. Citroen C3 Aircross местной сборки оборудуется всего двумя подушками безопасности. Впрочем, такой же результат в апреле нынешнего года продемонстрировала и машина c шестью подушками с индийского предприятия.