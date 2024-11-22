Подсчитано число новых моделей на российском авторынке в 2024 году

Разнообразие новых марок и автомобилей в России уже превысило прошлогодние показатели.

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За первые десять месяцев текущего года в России появились десятки новых брендов и сотня новых моделей автомобилей. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

Согласно подсчёту машин, официально привезённых в нашу страну с начала 2024 года, российский рынок пополнили свыше 100 автоновинок. Около 15 моделей — «чистые» электрические авто и гибриды. Причём некоторые иностранные автопроизводители представили сразу несколько моделей. Так, китайский Haval запустил в продажи пять новых машин: кроссоверы H3, H9, рестайлинговые H5 и F7 и новую версию Jolion.

Пополнилось и разнообразие автомобильных марок на российском рынке. Среди новых брендов в основном «китайцы»: Wey, Knewstar, Soueast, Avatr, Seres Aito, Oting, M-Hero, MG, VGV и Lynk & Co. И до конца года ожидается выход как минимум ещё одной марки из КНР — Exlantix. Есть в списке и отечественные бренды, как «Амберавто», Xcite, Solaris.

Примечательно, что нынешние показатели уже превзошли прошлогодние. За весь 2023 год в России появилось 102 новых моделей и 19 брендов.