Представлен Kia Sportage шестого поколения

Корейский бестселлер получил обновлённую внешность и по-прежнему доступен в двух моторных версиях.

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На международном автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась премьера городского кроссовера Kia Sportage шестого поколения. Популярный на мировых рынках «кореец» серьёзно обновился как внешне, так и технически, сообщает Carscoops.

Как и предшественник, новый Kia Sportage предлагается с бензиновым двигателем и гибридной силовой установкой. Стандартная комплектация оснащается турбированным 1,6-литровым мотором с отдачей 231 сил в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. В основе гибридного агрегата тоже представлена «турбочетвёрка» на 1,6 литра с мощностью 180 «лошадок», сочетающаяся с электромотором на 65 л.с. и 6-скоростным «автоматом».

Автомобиль получил новый облик. Радиаторная решётка стала более прямоугольной, а фары теперь имеют более строгое вертикальное расположение и L-образные ходовые огни. Форма задних фонарей осталась прежней, но получила новое графическое оформление. Передний и задний бамперы также переделаны.

В салоне появился изогнутый дисплей со стандартным 12,3-дюймовым сенсорным экраном и такая же по размеру цифровая «приборка». Рулевое колесо обрело двухспицевый дизайн и имеет теперь больше кнопок. Кроме того, центральная консоль получила новое покрытие, на котором остаётся меньше следов от пальцев.

В Южной Корее обновлённый Kia Sportage уже поступил в продажу. В доступе на мировых рынках новинка появится во втором квартале 2025 года. В Россию кроссовер предыдущего поколения поставляется только по параллельному импорту.