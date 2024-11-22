Автомобили марки Soueast отправлены российским дилерам

Первая партия кроссоверов нового для России бренда Soueast отправлена в дилерские центры Jetour. Об этом сообщил инсайдерский автомобильный Telegram-канал No Limits.

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Автовоз с машинами замечен по дороге в один из московских автоцентров. Судя по дизайну фонарей, партия состоит из флагманских кроссоверов Soueast S09. Ожидается, что до конца года в продажу в России также поступит менее габаритный паркетник S07.

«Автомобили направляются в один из столичных дилерских центров, а это означает, что скоро они появятся в шоурумах», — сообщил источник.

Soueast — новый автобренд на российском рынке. Марка входит в китайскую группу Chery Automobile и в России будет продвигаться под патронажем Jetour, имеющего в нашей стране 162 автосалона в 71 регионе. Собственно, и машины под данной маркой представляют собой перелицованные кроссоверы Jetour — X70 Plus и X90 Plus.

Согласно инсайдерской информации, минимальная стоимость Soueast S07 составит 2,9 млн рублей, Soueast S09 — 3,5 млн рублей.