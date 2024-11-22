JAC и Huawei выпустят ультрадорогой люксовый седан

Представительский автомобиль составит конкуренцию немецкому Mercedes-Maybach S-Class.

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Китайский автомобильный концерн JAC и телекоммуникационный гигант Huawei объединились для разработки седана представительского класса. Премьера роскошной новинки состоится уже в ближайшие дни, а пока представлен первый тизер предсерийной модели.

На опубликованном изображении запечатлена корма автомобиля со светящимся блоком фонарей и логотипом. Машина представительского класса получит название Maextro S800.

«Автомобиль будет респектабельным, большим и ярким», — поделился ожиданиями от новинки управляющий директор Huawei Юй Чэндун.

Известно, что длина седана составит около 5500 мм. Это даже больше немецкого Mercedes-Maybach S-Class, который считается одним из самых роскошных и технологичных лимузинов в мире.

Более подробная информация о Maextro S800 будет обнародована на публичной презентации в следующий вторник, 26 ноября. В закрытом режиме новинка была показана на международном автосалоне в Гуанчжоу на этой неделе.

Ожидается, что в продажу автомобиль JAC и Huawei поступит в первой половине следующего года. Ориентировочная стоимость по текущему курсу — 13,5 млн рублей.