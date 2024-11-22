АвтоВАЗ отреагировал на сообщения о подорожании автомобилей Lada

Источники сообщали о двухэтапном повышении стоимости машин российского производителя.

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АвтоВАЗ прокомментировал информацию о том, что в ближайшие месяцы машины модельного ряда в среднем подорожают на 100 тысяч рублей. О подобном сценарии пятницу утром, 22 ноября, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный инсайд.

По сведениям источника, в декабре ценник на автомобили Lada вырастет на 50 тысяч рублей. Подорожание ещё на 50 тысяч рублей ожидается в январе. Причём сильнее всех подорожает флагманская Vesta, стоимость которой не индексировалась последние 12 месяцев.

«Никаких изменений цен до конца года не будет. Ещё раз подчеркиваю, на ряд базовых моделей мы держим цены с ноября прошлого года», — приводит слова главы АвтоВАЗа Максима Соколова информационное агентство ТАСС.

В последнее время представители Волжского автозавода не раз подчеркивали в беседе со СМИ, что повышение утилизационного сбора не влияет на стоимость их автомобилей, поскольку на них, как на локализованные модели, распространяется государственная субсидия.

В последний раз АвтоВАЗ индексировал цены в августе нынешнего года. Тогда автомобили российской компании подорожали на 20-45 тысяч рублей в зависимости от модели, не считая Vesta, средняя цена которой не изменилась и осталась на уровне 1,7 млн рублей.