Lotus объявил о создании гипергибридной силовой установки

Силовая установка получит двойную подразрядку и двухфункциональный двигатель внутреннего сгорания.

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Британо-китайская компания Lotus анонсировала создание гибридной системы со скоростной подразрядкой и внушительным запасом хода свыше 1000 км. Система будет называться гипергибридной, передаёт издание Carscoops.

Технология Hyper Hybrid будет применяться на продвинутой 900-вольтовой платформе, что обеспечит зарядку тяговой батареи от 10 до 80% всего за 10 минут. Причём система зарядки двойная, то есть подзарядить электрический довесок можно будет как от обычной домашней розетки, так и прямо в ходе движения автомобиля — от двигателя внутреннего сгорания.

«Скорость зарядки батареи на ходу в пять раз превышает расход энергии при стандартном стиле вождения», — рассказал представитель Lotus.

При этом двигатель, помимо роли быстрого генератора для батареи, выполняет ещё и своё стандартное предназначение — приводит автомобиль в движение. Хотя обычно на гибридах бензиновые моторы выполняют только одну из двух этих функций.

Комбинированный запас хода на полном баке и при заряженной батарее составит 1100 км. Для сравнения, полностью электрический Lotus Eletre преодолевает на одной зарядке не больше 600 км. Как скоро и на какой модели появится гипергибридная система, пока не объявлено.