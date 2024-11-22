Россия досрочно снимет запрет на экспорт бензина

Ограничение на вывоз топлива за границу будет снято раньше срока.

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Правительство РФ снимет запрет на вывоз бензина в ближайшие дни. Об этом рассказал в беседе с ТАСС вице-премьер России Александр Новак.

Действующий запрет вступил в силу 31 марта 2024 года и изначально был рассчитан до конца августа. С мая по июль ограничение приостановили, в сентябре продлили до Нового года в целях стабилизации ситуации на российском топливном рынке

«Будет снят, готовятся документы», — заявил министр и отметил, что ограничения отменят уже в ближайшие дни. При этом точную дату Новак затруднился назвать.

В прошлом году запрет на экспорт бензина из России действовал с 21 сентября по 17 ноября. Такая мера тогда распространялась и на дизтопливо. В нынешнем году ограничений по экспорту солярки, как вице-премьер РФ ещё в феврале, нет и не предвидится.

Действующее ограничение не касается топлива, вывозимого россиянами за рубеж для личного пользования и поставляемое в рамках международной гуманитарной помощи.

Также под исключение попадают поставки в Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию, которые входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и подписали соответствующие межправительственные соглашения с Россией.