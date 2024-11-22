Названа дата премьеры электрокроссовера Xiaomi MX11

Пока кросс-купе можно увидеть только на «шпионских» фото с дорожных испытаний.

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Первый электрический кроссовер Xiaomi будет официально представлен публике в феврале или марте 2025 года. Об этом рассказало издание CarNewsChina со ссылкой на собственные источники.

Автомобиль под кодовым названием MX11 станет вторым в линейке китайского концерна, который с недавнего времени выпускает не только смартфоны, планшеты и бытовую технику, но и автотранспортные средства.

«Первенцем» Xiaomi стал электрический седан SU7, поступивший в серийное производство весной 2023 года. Машина разошлась тиражом в 70 тысяч экземпляров, что для первой модели весьма неплохо. С кроссовером в Xiaomi рассчитывают поднять планку продаж.

Пару недель назад MX11 «засветился» на дорожных испытаниях в камуфляжной окраске. Судя по «шпионским» фото, машина получила непривычно низкий для класса SUV дорожный просвет, очень длинную колёсную базу и короткие передний и задний свесы.

С седана SU7 на кроссовер «перекочевали» узкие передние фары, единый блок фонарей, безрамочные двери с выдвижными ручками. Технических подробностей новинки Xiaomi на сегодняшний день нет даже от инсайдеров.

Ориентировочная стоимость кроссовера составит $34,5 тысячи или 3,4 млн рублей. Серийное производство, скорее всего, стартует не раньше второй половины 2025 года, когда состоится запуск второй производственной площадки Xiaomi в Китае. Первая площадка загружена сейчас настолько, что сборочные линии работают в две смены. И это только по выпуску SU7, а ведь весной на конвейер встанет новая версия SU7 Ultra.