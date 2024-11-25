В России предложили на 30% увеличить лимит выплат по ОСАГО

В Госдуме РФ призвали правительство пересмотреть верхний порог выплат по обязательной «автогражданке».

© Алексей Майшев / РИА Новости

Пределы выплат по обязательному полису автострахования ОСАГО могут быть пересмотрены к осени 2025 года. Соответствующую идею рассмотрит правительство, передаёт ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.

Разработчики документа, депутаты от партии ЛДПР в Госдуме, отметили, что предельный размер суммы по «автогражданке» не менялся с 2014 года. За прошедшие десять лет подорожали запчасти и, следовательно, ремонт автомобиля, увеличилась также стоимость медицинских услуг, поэтому верхний порог страховых выплат пора пересмотреть.

Предлагается увеличить лимит страховых выплат при ДТП с 500 тысяч до 650 тысяч рублей при вреде здоровью и жизни участнику аварии. Компенсация за повреждение транспортного средства при этом будет повышена с 400 тысяч до 520 тысяч рублей. То есть по обоим видам страховых случаев максимальные выплаты могут вырасти на 30%.

При этом авторы законопроекта подчеркнули, что базовые ставки и коэффициенты страховых услуг должны остаться на нынешнем уровне. Новую планку выплат по ОСАГО предложено установить с 1 сентября 2025 года.

По сведениям Российского союза автостраховщиков (РСА), средняя выплата по ОСАГО в 2024 году составляет 98,9 тысяч рублей. Рекордным месяцем в этом году стал август, когда страховщики в среднем выплачивали по 119 305 рублей.