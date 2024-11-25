Hyundai отзывает около 150 тысяч электромобилей

На электрических машинах южнокорейского концерна выявлена опасная уязвимость.

Ведущий корейский автопроизводитель Hyundai объявил о массовом отзыве электромобилей. Примерно на 145 тысячах машинах обнаружена недоработка в электрической части, которая нуждается в срочном устранении.

Как сообщает Motor1, эксперты по безопасности дорожного движения выявили на пяти моделях Hyundai уязвимость модуля, отвечающего за зарядку тяговой батареи. Блок может внезапно выйти из строя и привести к разрядке аккумулятора. Во время движения машины это чревато резким падением мощности силовой установки и созданием аварийной ситуации на дороге.

Проблема обнаружена на электромобилях Hyundai, сошедших с конвейера с начала 2023 года. Среди них три модели люксового суббренда Genesis, такие как кроссоверы GV60, GV70 и седан G80. Две других электрокара — паркетники Hyundai Ioniq 5 и Ioniq 6.

В рамках сервисной компании дилерские центры проверят на автомобилях блок управления зарядкой и заменят компоненты в случае обнаружения неисправности. Также специалисты обновят программное обеспечение модуля. Все работы будут проведены бесплатно.

Стоит отметить, что Hyundai не первый раз столкнулась с подобной технической проблемой. В мае нынешнего года под отзывную кампанию по причине проблем с блоком зарядки попали около 100 тысяч автомобилей корейской компании.