Volkswagen передумал завершать выпуск Polo

Бестселлер немецкого концерна останется в линейке VW и значительно обновится в ближайшие годы.

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Культовый бюджетный автомобиль Volkswagen Polo не уйдёт в историю в обозримом будущем и даже, наоборот, получит рестайлинговую версию. Об этом рассказал AutoCar со ссылкой на представителя немецкого концерна.

В марте 2023 года в VW анонсировали закрытие производства Polo в связи с введением экологического стандарта «Евро-7». И летом текущего года европейские площадки немецкого автогиганта действительно сняли популярную машину с конвейера, но судя по всему, только временно.

Как рассказал глава отдела исследований и разработок Volkswagen Кай Грюниц в беседе с AutoCar, Polo нет в списке моделей, которые исчезнут из линейки после ужесточения экологических требований к автомобилям в Европе. Кроме того, в следующем году автомобиль подвергнется крупному обновлению, которое будет первым после рестайлинга в 2021 году.

Volkswagen Polo — один из самых популярных «бюджетников» немецкой компании. Первый автомобиль под этим названием сошёл с конвейера в 1975 году, то есть почти полвека назад. За эти без малого 50 лет было выпущено шесть поколений Polo и продано свыше 20 млн экземпляров.