Chrysler выпустит минивэн с интерьером-трансформером

В концерне доработают свою запатентованную систему Stow 'N Go под электрическую платформу.

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Американский автогигант Chrysler анонсировал масштабное обновление гибридного минивэна Pacifica. В ближайшие годы большой семейный автомобиль получит полностью электрическую силовую установку и адаптированный салон с гибкой компоновкой, сообщает издание Electrek.

О грядущей новинке генеральный директор концерна Кристин Фьюэлл рассказал на автосалоне в Лос-Анджелесе. Топ-менеджер пообещал современный и футуристический дизайн автомобиля, вдохновленный концептом Halcyon, похожим на спорткар. Кроме того, салон электрической Pacifica получит максимально гибкую компоновку, которой разработчики уделят особое внимание.

В Chrysler не скрывают, что со своей новинкой хотят составить конкуренцию Volkswagen ID.Buzz, первому полностью электрическому минивэну на рынке в США. И компоновка салона — один из аспектов, в котором компания намерена превзойти немецкую модель. Так, если в ID.Buzz придётся полностью демонтировать все сиденья, чтобы получить дополнительное пространство и переоборудовать машину в фургон, то в Pacifica этот процесс будет намного проще и быстрее.

Автомобиль, как и раньше, получит запатентованную Chrysler конфигурацию салона Stow 'N Go. «Хитрая» компоновка, позволяющая буквально за полминуты сложить сиденья второго и третьего ряда в пол, будет доработана. Дело в том, что с появлением тяговой батареи и электрического силового агрегата, свободного пространства в полу станет меньше.

Среди вариантов — второй ряд кресел предлагается убрать под передние сиденья или установить их на направляющие, чтобы сдвигать вбок. Окончательное решение по способу реконфигурации интерьера пока не принято, но как отметил Фьюэлл, разработчики далеко продвинулись в обсуждении концепции.

Ожидается, что электрический минивэн Chrysler Pacifica появится вслед за обновлённым гибридом. Премьера полуэлектрической версии намечена на 2026 год.