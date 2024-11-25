«Москвич» поставит автомобили на Кубу

Кроссоверы «Москвич 3» отправятся на экспорт в Латинскую Америку.

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Московский автомобильный завод поставит на Кубу партию машин «Москвич 3». Об этом сообщила газета «Аргументы и факты» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Городские кроссоверы поступят на службу в таксопарки Гаваны, столицу островного государства в Карибском бассейне. Первая поставка будет состоять из 50 автомобилей.

«Москвичи» должны стать для кубинцев неплохим подспорьем, потому как современных транспортных средств в стране практически нет», — отметил заместитель председателя правительства РФ.

«Москвич 3» является локализованной версией китайского паркетника JAC JS4. Автомобиль оснащён 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 136 л.с. в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или бесступенчатым вариатором. Привод — только передний. Минимальная стоимость машины составляет 1 700 000 рублей.

Столичный автозавод стал вторым российским автомобильным предприятием за последнее время, наладившим поставки в Латинскую Америку. Несколько недель назад, 8 ноября, КамАЗ объявил о заключении соглашения об организации сборочного производства грузовиков и автобусов в Венесуэле.