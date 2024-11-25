1800-сильный Bugatti Tourbillon с мотором V16 замечен на тестах

Гиперкар выдаёт невероятную мощность и по звуку мотора не уступает своим предшественникам с силовым агрегатом W16.

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В Сети появились «шпионские» изображения с испытаний мощнейшего гиперкара Bugatti Tourbillon. Новинку заметили на испытательном полигоне хорватской компании Rimac в Загребе, сообщает Motor1.

Как рассказывают очевидцы, даже на низких оборотах 8,3-литровый бензиновый двигатель V16 звучит впечатляюще. Агрегат британской марки Cosworth ничуть не уступает в громкости 16-цилиндровому W-образному мотору производства Volkswagen, от которого Bugatti в скором времени откажется.

«Будем надеяться, что этот мотор будет звучать так же хорошо на серийной модели. Всё-таки в некоторых странах, особенно в Европе, действуют строгие экологические стандарты», — пишет источник.

16-цилиндровый «атмосферник» раскручивается до 9500 оборотов в минуту, ​​в пике выдаёт 1000 «лошадок» и сочетается с 8-скоростным «роботом». Электрический довесок состоит из двух электромоторов — каждый мощностью 340 сил. Суммарная отдача гибридной силовой установки составляет внушительные 1800 сил. Запас хода на электротяге небольшой — всего 70 км.

Мировая премьера Bugatti Tourbillon состоялась в июне текущего года. Модель будет выпущена ограниченным тиражом в 250 экземпляров, первые поставки клиентам запланированы на 2026 год. Ориентировочная стоимость гиперкара — $3,7 млн, что по действующему курсу составляет около 379 млн рублей.