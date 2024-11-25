В Европе предложили китайским автоконцернам компромисс

Евросоюз готов отказаться от повышенных пошлин на электромобили из Китая.

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Правительство Китая и представители Евросоюза готовы к компромиссу в вопросе ввозных пошлин на электрокары из Поднебесной. Об этом сообщил председатель торгового комитета Европейского парламента Берндт Ланге.

В конце октября Еврокомиссия ввела заградительные пошлины на поставки электромобилей китайского производства в страны ЕС: 35% от стоимости автомобиля поверх стандартного тарифа в 10%. Мера введена на ближайшие пять лет, но при этом в Евросоюзе изначально заявили, что готовы к диалогу к Китаем и поиску компромисса.

«Мы близки к соглашению: Китай мог бы предлагать электромобили в ЕС по установленной минимальной цене. Это выровняет условия конкуренции на рынке, которая сейчас искажена несправедливыми субсидиями», — приводит слова Ланге новостное агентство Reuters.

Сторонники заградительных пошлин обвиняют китайский автопром в нечестной конкуренции и дестабилизации мирового рынка. Причина — вышеупомянутые Ланге субсидии, которые выплачивает правительство Китая местным автопроизводителям.

По информации источников, в текущем году 25 автомобильных компаний из КНР получили в общей сумме $2,8 млрд государственных денег. Это вдвое больше финансовой помощи, получаемой европейскими концернами от правительств своих стран.

Благодаря такой разнице с иностранными конкурентами китайские компании могут позволить себе занизить стоимость своей продукции и получить рыночное преимущество. Сейчас электромобиль из Китая в среднем стоит на 30% дешевле электрической машины европейского производства. При этом доля «китайцев» на рынке в ЕС стремительно растёт и за последние пять лет увеличилась с 1% до 11%.