Автозавод в Калуге будет выпускать кроссоверы Haval

Китайскому концерну потребовались дополнительные производственные мощности в России.

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В России станет на одну производственную площадку Haval больше. Отечественное подразделение китайского концерна сообщило о выпуске кроссовера М6 на заводе в Калужской области, передаёт «Российская газета»

Единственное в нашей стране предприятие Haval находится в Тульской области. Но поскольку производственные мощности завода в последние месяцы перегружены из-за востребованности автомобилей китайской компании, потребовалась дополнительная площадка для выпуска новой модели М6. Буквально накануне, в понедельник, 26 ноября, стало известно, что кроссовер получил сертификацию, необходимую для производства в России.

«Производство Haval M6 налажено на площадке «Автомобильных технологий» в Калужской области», — сообщили в пресс-службе «Хавейл Мотор Рус».

Как пишут инсайдеры, завод в Калуге, на котором до 2022 года выпускались Peugeot, Citroen и Mitsubishi, был выбран по двум причинам. Во-первых, площадка в Калуге имеет свободные производственные ресурсы. Во-вторых, завод находится всего в 160 км от тульского предприятия Haval, что упростит доставку узлов и агрегатов для сборки. Предприятие будет работать по полному циклу: со сваркой и окраской кузовов.

После ухода западных брендов с отечественного рынка завод в Калуге простаивал в течение года и был перезапущен в 2023 году при поддержке российской компании «Автомобильные технологии». В мае текущего года здесь наладили производство компактных кроссоверов Citroen С5 Aircross китайской сборки.