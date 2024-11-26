Стали известны подробности поставок «Москвича» на Кубу

Столица России поможет в создании таксопарков в латиноамериканской стране.

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Поставки кроссоверов «Москвич» на Кубу, о которых стало известно накануне, будет лично курировать мэрия Москвы. Подробностями проекта поделилась пресс-служба департамента транспорта столицы России.

Москва поможет развитию сети таксопарков на Кубе, передав 50 машин российской марки. Таксомоторные предприятия с кроссоверами «Москвич 3» появятся в столице Гаване и Варадеро, самом известном курортном городе Кубы.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов и министр транспорта Кубы Эдуардо Родригес Давила.

«Транспортный комплекс Москвы всегда готов сотрудничать с коллегами из дружественных стран, делиться опытом и передовыми разработками», — сказано в заявлении департамента транспорта.

Также в заявлении сказано, что мультимедийная система в поставляемых в латиноамериканскую страну «Москвичах» может быть переведена на испанский язык. В настоящее время столичный автозавод изучает подобную возможность.