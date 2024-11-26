Обновлённый DFSK ix7 появился в продаже в России

Полноприводный кроссовер получил техническое обновление и дополнительные «зимние» опции.

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7-местный Dongfeng DFSK ix7 в новой версии поступил в российские автосалоны. Об этом объявила пресс-служба «Моторинвест», официального дистрибьютора китайского бренда в России.

Как и раньше, флагманский DFSK ix7 оснащается 2,0-литровым турбомотором мощностью 220 л.с. в паре с классическим 6-скоростным «автоматом». Габариты тоже не изменились: длина автомобиля составляет 4930 мм, ширина — 1935 мм, колёсная база равна 2810 мм.

Обновления коснулись только салона, в том числе и в техническом плане. Так, например, селектор коробки передач теперь электронный, то есть больше не имеет механической связи с КПП. А мультимедийная система получила пересмотренное расположение кнопок и теперь также поддерживает беспроводное подключение смартфона через Android Auto или CarPlay.

Ещё дополнительными опциями обзавёлся так называемый «зимний» пакет. К обогреву сидений, заднего стекла и зеркал добавлен подогрев рулевого колёса, который активируется кнопкой на руле.

В России внедорожник Dongfeng DFSK ix7 доступен только в самой богатой комплектации Premium за 3,5 млн рублей.