Changan показал свой первый электрокар со сменной батареей

Заменить источник питания на Oshan 520 можно за две минуты.

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Китайский автогигант Changan Automobile представил электрический седан Oshan 520. Отличительная особенность новинки — возможность замены тягового аккумулятора, сообщает CarNewsChina.

Если на большинстве электрических машин поменять батарею сложно и дорого, то на Oshan 520 весь этот процесс займёт пару минут и обойдётся недороже обычной зарядки. Фактически смена источника питания — альтернатива зарядке. В Китае на сегодняшний день функционируют около 1200 специальных станций, на которых можно быстро заменить батарею на полностью заряженную и продолжить поездку.

Changan разработал сменный источник питания для своего нового автомобиля совместно с крупнейшим китайским производителем аккумуляторов CATL. Батарея будет передавать энергию на электродвигатель мощностью 141 л.с. и обеспечит запас хода до 515 км. Замена, по словам разработчиков, займёт всего две минуты.

Changan Oshan 520 станет далеко не первым автомобилем со сменным аккумулятором. Первой успешно эту схему применила китайская компания Nio, в 2017 году выпустившая кроссовер ES8 с подобной технологией. Затем идею переняли и другие «китайцы», как SAIC c паркетником Feifan R7 и Geely с седаном Maple Youxing 6.

В Европе развитием концепции активно занимается концерн Stellantis, а вот Tesla в США после подобных экспериментов отказалась от схемы с заменой батареи и сосредоточилась на развитии сети зарядных станций.