В России открылся новый завод по выпуску грузовиков

Производственная площадка Sollers располагается на территории УАЗа.

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В Ульяновске стартовал серийный выпуск среднетоннажных грузовиков Sollers TR. Производство автомобилей налажено на новом предприятии «Соллерс комтранс», сообщила пресс-служба компании.

Производственные мощности располагаются на площадке индустриального парка УАЗ и предназначены для выпуска грузовых автомобилей полной массой до 18 тонн. Завод способен производить до 5000 единиц техники в год. Первые серийные машины уже сошли с нового конвейера.

«Запуск серийного производства грузовиков на заводе в Ульяновске — важный шаг для нашей компании. «Соллерс» снова выводит на рынок среднетоннажные автомобили», — прокомментировал открытие предприятия председатель совета директоров компании Адиль Ширинов.

До ухода многих иностранных автобрендов с российского рынка холдинг «Соллерс» имел совместное предприятие с японским производителем Isuzu. После прекращения сотрудничества с «японцами» компания на два с половиной года осталась без среднетоннажных грузовых машин в своём модельном ряду и только сейчас возобновила производство автотехники данной категории.

В линейку Sollers TR входят перелицованные китайские грузовики массой от 3,5 то 18 тонн: TR35, TR50, TR80, TR120 и TR180. Помимо среднетонажников, Sollers выпускает на других площадках пикапы, фургоны и автобусы, собираемые из машинокомплектов из КНР.