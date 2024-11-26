Jeep объявил о возрождении внедорожника Cherokee

Культовая модель в новой генерации поступит в продажу уже в 2025 году.

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Американская автомобильная компания Jeep, входящая в состав концерна Stellantis, возобновит выпуск одного из самых культовых своих внедорожников — Cherokee, от производства которого отказалась полтора года назад. Об этом рассказал генеральный директор концерна Антонио Филоса на автосалоне в Лос-Анджелесе.

По словам топ-менеджера, компактный внедорожник получит гибридную силовую установку. Машина будет построена на платформе STLA Medium для автомобилей длиной от 4300 до 4900 мм с колёсной базой от 2700 до 2900 мм. Эта модульная архитектура применяется на кроссоверах Peugeot 3008 и 5008, Citroen C5 Aircross и Opel Grandland.

Новинка станет первой моделью Cherokee с электрическим довеском. Пока только неизвестно, будет ли это подзаряжаемый гибрид или «мягкий» — без возможности ездить на электротяге и подзаряжать батарею от обычной домашней розетки.

Модель Cherokee выпускалась в США с 1974 года. Последнее, пятое поколение Cherokee KL впервые сошло с конвейера в 2014 году. В марте 2023 года Jeep снял одну из своих старейших моделей с производства по причине слабых продаж: годом ранее объём реализации джипа на мировых рынках упал в два раза – до 40 тысяч штук.