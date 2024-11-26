Huawei установил исторический рекорд по продажам автомобилей

Концерн HIMA под управлением китайского телекоммуникационного гиганта достиг отметки в 500 тысяч проданных машин.

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Автомобильный альянс под управлением Huawei установил новую планку для новых игроков на авторынке. Менее чем за три года своего существования объединение Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) продало полмиллиона автомобилей. Впервые в истории китайского автопрома новый автоконцерн продал машины в таком большом объёме за столь короткий срок, передаёт CarNewsСhina.

На сегодняшний день в HIMA представлена четыре автобренда: Aito (компания Seres), Luxeed (Chery), Stelato (BAIC) и Maextro (JAC). Huawei не только является инициатором альянса, но и активно участвует в разработке дизайна и программного обеспечения, продаже и послепродажном обслуживании автомобилей. Разве что телекомунникационный гигант никак не задействован в фактическом производстве автомобилей, за которое отвечают автоконцерны.

Отмечается, что больше половины продаж HIMA за последние 32 месяца пришлось на текущий год. В начале 2024 года суммарный объём реализации не дотягивал даже до 200 тысяч автомобилей и достиг этой отметки только в феврале. К июлю было продано ещё 200 тысяч штук, а теперь показатель достиг значения в 500 тысяч экземпляров.

Самой продаваемой моделью стал флагманский внедорожник HIMA Aito M9, разошедшийся тиражом в 180 тысяч штук. Следом идёт младшая модель Aito M7 — 170 тысяч. Впечатляющие цифры продемонстировал и новый кроссовер Luxeed R7, который вышел на рынок всего два месяца назад и уже продан в количестве 42 тысячи экземпляров.

Huawei HIMA не собирается останавливаться на достигнутом и в следующем году планирует увеличить свой модельный ряд в два раза. Линейку концерна пополнят новый Aito M8 и обновлённые M5, M7 и M9, новые версии Luxeed S7 и R7, полностью электрический Stelato S9 и бизнес-седан Maextro S800.