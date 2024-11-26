Porsche не собирается отказываться от бензиновых моторов

Немецкий производитель готов адаптировать под ДВС даже электрические машины.

© Porsche

Компания Porsche ещё не скоро откажется от использования двигателя внутреннего сгорания в пользу электрических силовых установок.Такое заявление на фоне падения спроса на электрокары сделал финансовый директор премиального немецкого бренда Лутц Мешке.

Изначально в Porsche планировали перевести 80% своего модельного ряда на электродвигатели к 2030 году. Однако после того, как мировые продажи электрокара Taycan за первые девять месяцев текущего года рухнули на 50%, компания пересмотрела планы по электрификации. Например, уже объявлено, что кроссовер Cayenne будет оснащаться турбомотором V8 как минимум до 2030 года.

«Планируем вкладываться в разработку ДВС и дальше. Такие двигатели мы будем использовать ещё долго», — приводит слова топ-менеджера портал Motor1.

При этом финансовый директор Porsche рассказал, что компания рассматривает вариант с использованием ДВС на машинах, которые проектировались как «чистые» электромобили. Учитывая, что такие автомобили базируются на специальных платформах для электромотора и электрических компонентов, адаптировать их под двигатель на топливе будет непросто. Как полагает Motor1, первый подобный эксперимент Porsche может провести с полноразмерным внедорожником K1, который ориентировочно поступит в продажу в 2027 году.