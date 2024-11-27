В Гонконге запустят беспилотное такси

В Китае семимильными шагами развивается сервис такси без водителей.

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На сегодняшний день более чем в десяти городах КНР можно на регулярной основе заказать роботизированное такси без водителя. Скоро в этом списке появится и Гонконг с населением 7,5 млн человек, пишет CnevPost.

До конца года в Гонконге в тестовом режиме будут запущена услуга беспилотного такси Apollo Go от китайского технологического гиганта Baidu. Местный департамент транспорта уже выдал соответствующее разрешение.

На первом этапе тестирования в автомобилях будет находиться водитель-эксперт, контролирующий работу системы автономного вождения. Тестовые поездки будут проходить в ранние утренние часы и поздним вечером, когда интенсивность дорожного движения не такая высокая.

Baidu является «пионером» в разработке беспилотных автомобилей и первый прототип представила ещё 11 лет назад. В 2022 году компания запустила первые коммерческие перевозки на автомобилях без водителя в провинциях Ухань и Чунцин, а в марте 2023 года расширила сферу присутствия роботакси и на столицу Пекин.

За два с половиной года существования услуги Apollo Go в Китае было совершенно 8 млн поездок на беспилотных такси. Только за июль-сентябрь текущего года количество заказов составило около 1 млн — 988 тысяч. Минимальная стоимость такой поездки составляет 4 юаня или 57 рублей, что в несколько раз дешевле такси с водителем, которое стоит минимум 18 юаней (260 рублей).