Для ремонта по ОСАГО могут разрешить старые запчасти

Идея устанавливать б/у детали предложена на законодательном уровне.

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Регламент восстановления автомобиля после ДТП по полису ОСАГО может получить важную поправку. Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил без уведомления автовладельца устанавливать подержанные запчасти, сообщают «Известия».

Письмо с соответствующим предложением направлено на рассмотрение в правительство РФ и Госдуму. В РСА уверены, что такая мера поможет автосервисам быстрее ремонтировать автомобили по ОСАГО. Сейчас СТО зачастую не укладываются в 30-дневный дедлайн, поскольку на рынке не хватает запчастей, а их поставки из-за границы идут слишком долго.

Стоит отметить, что специалисты в автосервисе могут установить б/у детали и сейчас, но только с согласия собственника автомобиля. Страховщики предложили в определённых случаях не уведомлять об этом клиента.

«За рубежом предлагаемая практика активно используется, отмечается в письме», — пишет источник.

Идею поддержал Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ), по подсчётам которого срок восстановительного ремонта с б/у запчастями сократится на 90%, а стоимость — на 10-15%.

При этом институт рекомендовал устанавливать подержанные детали только на автомобили старше шести лет. Кроме того, предложено исключить из списка пожарные автомобили, машины скорой помощи, учебные авто и технику для перевозки опасных грузов.