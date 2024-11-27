Для ремонта по ОСАГО могут разрешить старые запчасти
Идея устанавливать б/у детали предложена на законодательном уровне.
Регламент восстановления автомобиля после ДТП по полису ОСАГО может получить важную поправку. Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил без уведомления автовладельца устанавливать подержанные запчасти, сообщают «Известия».
Письмо с соответствующим предложением направлено на рассмотрение в правительство РФ и Госдуму. В РСА уверены, что такая мера поможет автосервисам быстрее ремонтировать автомобили по ОСАГО. Сейчас СТО зачастую не укладываются в 30-дневный дедлайн, поскольку на рынке не хватает запчастей, а их поставки из-за границы идут слишком долго.
Стоит отметить, что специалисты в автосервисе могут установить б/у детали и сейчас, но только с согласия собственника автомобиля. Страховщики предложили в определённых случаях не уведомлять об этом клиента.
«За рубежом предлагаемая практика активно используется, отмечается в письме», — пишет источник.
Идею поддержал Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ), по подсчётам которого срок восстановительного ремонта с б/у запчастями сократится на 90%, а стоимость — на 10-15%.
При этом институт рекомендовал устанавливать подержанные детали только на автомобили старше шести лет. Кроме того, предложено исключить из списка пожарные автомобили, машины скорой помощи, учебные авто и технику для перевозки опасных грузов.