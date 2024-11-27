BMW воссоздала легендарный M3 GTR из Need for Speed

Культовый гоночный автомобиль из NFS с 27 ноября представлен в выставочном центре марки.

© Elecrtonic Arts

Немецкий концерн BMW подготовил необычный подарок поклонникам культовой видеоигры Need for Speed. К 30-летию франшизы компания построила настоящую копию гоночного M3 GTR, самой любимой геймерами модели. Об этом сообщила пресс-служба разработчика игры Elecrtonic Arts.

Впервые этот автомобиль был включён в гоночную серию в Most Wanted в 2005 году и в дальнейшем регулярно появлялся в других частях NFS — Carbon (2006), Heat (2019) и Unbound (2022). Машина доступна игрокам в двух версиях — дорожной и гоночной. Судя по изображениям, в BMW воспроизвели именно гоночный вариант.

Реплика получила большое заднее антикрыло, боковой выхлоп и кузов в серебристо-синем металлике. Технические характеристики разработчики не раскрывают. В игре M3 GTR оснащался двигателем V8 на 450 л.с. и до «сотни» разгонялся за четыре секунды.

С 27 ноября и до 6 января копия BMW M3 GTR будет представлена в выставочном центре немецкого концерна в Мюнхене,

«BMW M3 GTR — одна из самых узнаваемых машин в истории Need for Speed. И к 30-летию франшизы мы решили придумать что-то особенное для наших поклонников», — рассказали разработчики популярной компьютерной игры.

Прототипом для компьютерной модели послужила гоночная машина BMW M3 GTR E46, в начале 2000-х участвовавшая в марафонских гонках, таких как «12 часов Себринга». В дальнейшем на базе этой машины была построена 346-сильная дорожная версия M3 GTR Strassenversion с 4,0-литровым V8. Машина была выпущена в количестве десять штук и считается одной из самых редких моделей в мире.