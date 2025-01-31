Ford объявил о возвращении в «24 часа Ле-Мана» спустя полвека

«Голубой овал» возобновит историческое противостояние с Ferrari.

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Один из крупнейших и старейших в мире автопроизводителей Ford возвращается в «24 часа Ле-Мана». В 2027 году американская компания впервые с 1969 года выставит гоночный прототип в общем зачёте знаменитого суточного марафона.

В 60-х годах прошлого века «Голубой овал» четырежды подряд выиграл марафонскую гонку на кольце Сарт. О первом успехе марки и её сражении с Ferrari сняли даже художественный фильм «Ford против Ferrari». После закрытия заводской программы автомобили Ford присутствовали в «Ле-Мане», но выставляли их на старт только частные команды из младших классов.

« Н е т в м и р е н и о д н о й д р у г о й т а к о й г о н к и , к о т о р а я з н а ч и л а б ы т а к м н о г о д л я F o r d , к а к « Л е - М а н » . В 6 0 - х м ы б р о с и л и в ы з о в F e r r a r i и п о б е д и л и . Т е п е р ь , с п у с т я п о л в е к а , м ы в о з в р а щ а е м с я ! М ы г о т о в ы с н о в а н а в я з а т ь б о р ь б у л у ч ш и м и з л у ч ш и х и с д е л а е м в с ё р а д и т о г о , ч т о б ы с н о в а в ы и г р а т ь » , — п р о к о м м е н т и р о в а л и с п о л н и т е л ь н ы й п р е д с е д а т е л ь F o r d M o t o r Б и л л Ф о р д .

Ferrari вернулась в «24 часа Ле-Мана» ещё в 2023 году и выиграла две первые гонки после своего возвращения. Помимо итальянской марки, в топовом классе участвуют Porsche, Toyota, BMW, Aston Martin, Cadillac, Alpine.

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