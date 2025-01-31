Ford объявил о возвращении в «24 часа Ле-Мана» спустя полвека
«Голубой овал» возобновит историческое противостояние с Ferrari.
Один из крупнейших и старейших в мире автопроизводителей Ford возвращается в «24 часа Ле-Мана». В 2027 году американская компания впервые с 1969 года выставит гоночный прототип в общем зачёте знаменитого суточного марафона.
В 60-х годах прошлого века «Голубой овал» четырежды подряд выиграл марафонскую гонку на кольце Сарт. О первом успехе марки и её сражении с Ferrari сняли даже художественный фильм «Ford против Ferrari». После закрытия заводской программы автомобили Ford присутствовали в «Ле-Мане», но выставляли их на старт только частные команды из младших классов.
«Нет в мире ни одной другой такой гонки, которая значила бы так много для Ford, как «Ле-Ман». В 60-х мы бросили вызов Ferrari и победили. Теперь, спустя полвека, мы возвращаемся! Мы готовы снова навязать борьбу лучшим из лучших и сделаем всё ради того, чтобы снова выиграть», — прокомментировал исполнительный председатель Ford Motor Билл Форд.
Ferrari вернулась в «24 часа Ле-Мана» ещё в 2023 году и выиграла две первые гонки после своего возвращения. Помимо итальянской марки, в топовом классе участвуют Porsche, Toyota, BMW, Aston Martin, Cadillac, Alpine.
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