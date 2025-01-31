В России хотят упростить получение водительских медсправок

Минздрав предложил отказаться от специального прохождения медкомиссии.

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Отдельный медицинский осмотр для получения справки на водительские права может стать необязательным. Возможные изменения в порядке выдачи медзаключения анонсировал Минздрав РФ.

Ведомство подготовило законопроект, который разрешает гражданам использовать данные с добровольной диспансеризации. То есть в ГАИ будет достаточно предоставить сведения с профилактического медицинского осмотра, который в зависимости от возраста рекомендуется проходить раз в 1-3 года.

« Г р а ж д а н а м н е п р и д ё т с я п о в т о р н о п р о х о д и т ь о б с л е д о в а н и я д л я п о л у ч е н и я м е д и ц и н с к о г о з а к л ю ч е н и я н а у п р а в л е н и е а в т о т р а н с п о р т о м » , – - с о о б щ и л и в в е д о м с т в е , о т м е т и в , ч т о з а к о н о п р о е к т п о д г о т о в л е н в м е с т е с п р о ф и л ь н ы м к о м и т е т о м Г о с д у м ы .

Медицинская справка необходима при первом получении водительского удостоверения и при замене документа по истечении десятилетнего срока действия. Прохождение отдельной медкомиссии сейчас обходится в сумму от 2500 до 4500 рублей в зависимости от категории прав.

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