В России хотят упростить получение водительских медсправок
Минздрав предложил отказаться от специального прохождения медкомиссии.
Отдельный медицинский осмотр для получения справки на водительские права может стать необязательным. Возможные изменения в порядке выдачи медзаключения анонсировал Минздрав РФ.
Ведомство подготовило законопроект, который разрешает гражданам использовать данные с добровольной диспансеризации. То есть в ГАИ будет достаточно предоставить сведения с профилактического медицинского осмотра, который в зависимости от возраста рекомендуется проходить раз в 1-3 года.
«Гражданам не придётся повторно проходить обследования для получения медицинского заключения на управление автотранспортом», –- сообщили в ведомстве, отметив, что законопроект подготовлен вместе с профильным комитетом Госдумы.
Медицинская справка необходима при первом получении водительского удостоверения и при замене документа по истечении десятилетнего срока действия. Прохождение отдельной медкомиссии сейчас обходится в сумму от 2500 до 4500 рублей в зависимости от категории прав.
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