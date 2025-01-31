Ford Focus утратил лидерство на российской вторичке впервые за 12 лет

Звание бестселлера среди подержанных иномарок перешло к Kia Rio.

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По итогам 2024 года на российском рынке иномарок с пробегом сменился лидер. Впервые за последние 12 лет первая строчка в рейтинге продаж осталась не за Ford Focus.

Бюджетный автомобиль американской марки удерживал звание самой популярной б/у иномарки в России с 2013 года, когда отнял статус бестселлера у Toyota Corolla. В пиковые годы доля «Фокусов» в общем объёме продаж на вторичке достигала 6%, как в 2014-м.

В минувшем 2024 году доля Ford Focus на вторичном рынке, согласно данным «Автостата», сократилась до 1,8%, а продажи в абсолютном выражении составили 110,4 тысяч автомобилей. Причём Focus переместился сразу на третье место среди иномарок, пропустив вперёд двух «корейцев».

Новым лидером среди иностранных машин с пробегом стала Kia Rio, которая в прошлом году была продана в количестве 124,7 тысячи штук. На втором месте расположился Hyundai Solaris — 120,2 тысяч единиц. Суммарно в прошлом году россияне приобрели 6,03 млн подержанных авто: 4,38 млн иномарок и 1,65 млн отечественных автомобилей.

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