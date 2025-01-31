На российских дорогах станет меньше «глухо» тонированных автомобилей

МВД РФ закроет «лазейку» в российском законодательстве.

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Владельцев иностранных автомобилей обяжут соблюдать российские требования по тонировке ветрового и боковых стёкол. Соответствующие поправки подготовило Министерство внутренних дел России, передаёт «Коммерсантъ».

Сейчас машины, стоящие на учёте в Южной Осетии, Абхазии, Грузии, Армении, попадают под исключение на срок до полугода после въезда на территорию России. Даже если тонировка стёкол значительно превышает норму, оштрафовать водителя невозможно.

« П р о б л е м а с п р о в е р к о й т о н и р о в к и н а м а ш и н а х п р и е з ж и х в о д и т е л е й с у щ е с т в у е т н е п е р в ы й г о д в р я д е р е г и о н о в » , — о т м е т и л и с т о ч н и к .

Согласно действующему законодательству, прозрачность ветрового и боковых стекол автомобиля в России должна составлять не менее 70%. Штраф за тонировку сверхнормы составляет 500 рублей.

Если в течение десяти дней после административного наказания автовладелец не поменяет тонировку, он будет оштрафован на 2000-4000 рублей или получит арест до 15 суток или обязательные работы на срок 40-120 часов за невыполнение законного требования сотрудника полиции.

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