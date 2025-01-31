Каркасная фигура Porsche 934 продана почти за $250 тысяч

Настоящий автомобиль Porsche можно купить дешевле.

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На аукционе в Великобритании с молотка ушёл необычный макет гоночного купе Porsche 934. Изделие в виде трубчатого алюминиевого каркаса собрало 218 ставок в ходе торгов и было продано за $248 тысяч (24 млн рублей), сообщает TopGear.

Инсталляция Porsche 934 в натуральную величину была создана Бенедиктом Рэдклиффом, который уже много лет специализируется на подобных работах. В портфолио британского художника есть также каркасный внедорожник Lamborghini LM002, суперкар Lamborghini Countach, седан Subaru Impreza и ещё несколько необычных работ. Премьера оранжевого трубчатого Porsche 934 состоялась в июне 2022 года на Миланской неделе моды.

Примечательно, что скульптура, которая не имеет вообще ничего, кроме каркаса и колёс, оказалась дороже нового Porsche 911 GT3 стоимостью $224,5 тысячи. Настоящий Porsche 934 стоит, правда, дороже: последний из трёх десятков выпущенных экземпляров был продан за $1,55 млн.

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