Илон Маск анонсировал запуск сети роботакси Tesla в 2025 году
Глава Tesla назвал сроки выхода беспилотных такси на линию.
В середине 2025 года американский производитель электромобилей Tesla запустит сервис беспилотных такси. Об этом генеральный директор компании Илон Маск заявил в ходе телефонной конференции по итогам 2024 года.
Первые роботакси появятся на улицах Остина, штат Техас, где находится головное предприятие Tesla. В беспилотных поездках, как сообщалось ранее, будут задействованы электрические Model 3 и Model Y, оборудованные системой полного автономного вождения FSD (Full Self-Driving)
«Это не какая-то далёкая, мифическая перспектива, а дело ближайших пяти-шести месяцев. Просто нужно убедиться, что всё работает как надо. Безопасность пассажиров и участников дорожного движения — наш приоритет», – передаёт слова Маска издание MSN.
В конце прошлого года Tesla приступила к дорожным испытанием своего первого заводского беспилотного автомобиля Cybercab, в салоне которого нет даже руля и педалей. Серийный выпуск этого роботакси запланирован на 2027 год.
Роботакси Tesla Cybercab без руля и педалей замечено на дорожных испытаниях