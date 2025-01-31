Илон Маск анонсировал запуск сети роботакси Tesla в 2025 году

Глава Tesla назвал сроки выхода беспилотных такси на линию.

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В середине 2025 года американский производитель электромобилей Tesla запустит сервис беспилотных такси. Об этом генеральный директор компании Илон Маск заявил в ходе телефонной конференции по итогам 2024 года.

Первые роботакси появятся на улицах Остина, штат Техас, где находится головное предприятие Tesla. В беспилотных поездках, как сообщалось ранее, будут задействованы электрические Model 3 и Model Y, оборудованные системой полного автономного вождения FSD (Full Self-Driving)

« Э т о н е к а к а я - т о д а л ё к а я , м и ф и ч е с к а я п е р с п е к т и в а , а д е л о б л и ж а й ш и х п я т и - ш е с т и м е с я ц е в . П р о с т о н у ж н о у б е д и т ь с я , ч т о в с ё р а б о т а е т к а к н а д о . Б е з о п а с н о с т ь п а с с а ж и р о в и у ч а с т н и к о в д о р о ж н о г о д в и ж е н и я — н а ш п р и о р и т е т » , – передаёт слова Маска издание MSN.

В конце прошлого года Tesla приступила к дорожным испытанием своего первого заводского беспилотного автомобиля Cybercab, в салоне которого нет даже руля и педалей. Серийный выпуск этого роботакси запланирован на 2027 год.

Роботакси Tesla Cybercab без руля и педалей замечено на дорожных испытаниях